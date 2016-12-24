Galatasaray’dan Egemen Korkmaz’a veto

Stoper arayışındaki Galatasaray, menajerlerin akınına uğradı. Spartak Moskova’da oynayan Serdar Taşçı’dan sonra şimdi de tecrübeli futbolcu Egemen Korkmaz’ın sarı-kırmızılı takıma gelmek istediği öğrenildi. Menajerlerin teklifini teknik direktör Jan Olde Riekerink’e öneren sarı-kırmızılı idareciler, olumsuz yanıt aldı.
Serdar Taşçı’yı sakatlık geçmişi nedeniyle istemeyen Riekerink, Egemen Korkmaz’a da yaşı nedeniyle veto verdi. Bunun üzerine daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları da giymiş olan Egemen Korkmaz, rotasını Çaykur Rizespor’a çevirdi. 35 yaşındaki tecrübeli stoper son olarak İsviçre’de FC Wil 1900 takımında forma giymişti.