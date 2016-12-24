Galatasaray’ın yenileri karavana!

Galatasaray'ın yeni transferleri Tolga, Serdar Aziz ve Sigthorsson’un yakasını sakatlıklar bırakmazken, Eren Derdiyok attığı 6 golle dikkat çekti. Nigel de Jong idare ederken, Cavanda ve Josue ise hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray’ın sezon başında yaptığı transferlerden takıma en çok katkı sağlayan isim Eren Derdiyok oldu. Eren dışındaki hiçbir yeni transfer ligde gol atmayı başaramadı. Josue, kupada 2 kez ağları sarsarken, büyük umutlarla kiralanan İzlandalı forvet Sigthorsson, sakatlığı nedeniyle takımla antrenman bile yapamadı. Sezona iyi başlayan ve takımın en çok pas yapan ismi olan Tolga Ciğerci, bol şut atmasına rağmen gol bulamadı.

Galatasaray`a Serdar Aziz müjdesiOsmanlıspor maçında sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen Galatasaray’ın milli stoperi Serdar Aziz’in 6-8 hafta arasında özel bir dizlik kullanacağı ve daha sonra çalışmalara başlayacağı belirtildi.İlgili Haberi Oku

Tolga, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemiyor. Serdar Aziz de sakatlıklar nedeniyle takıma düzenli katkı veremedi. Luis Cavanda ile Josue vasatın altında kalırken, Nigel de Jong skor üretemese de orta alana dinamizm kattı.