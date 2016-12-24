İbrahim Üzülmez: Burada oynamamız gerektiği gibi oynadık

Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Beşiktaş'a mağlup oldukları maç sonunda konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Gaziantepspor’da teknik direktör İbrahim Üzülmez, mücadeleyi yorumladı. Yayıncı kuruluşa konuşan Üzülmez, iyi mücadele ettiklerini, stoper bölgesinde bek oyuncularını oynatmak zorunda kaldığını belirtti.

İbrahim Üzülmez’in maç sonu konuşması şöyle;

“İyi mücadele bekliyordum, iyi mücadele de ettik. Zor bir maç olacağını da biliyorduk. Burada oynamamız gerektiği gibi oynadık. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonları değerlenmedik. Öne geçseydik avantajlı olabilirdik.

Bu camianın başına geldiysek, takımı ayağa kaldırmak için her şeyi yapacağız. Bu süreç zor ama kulüp olarak kenetlenmemiz lazım. Gaziantep kentinin bu oyunculara sahip çıkması gerek. 4 tane net transfer yapmamız lazım. Çünkü bugün oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Barış ve Musa bek oyuncuları olmasına karşın stoper olarak oynadılar. Müthiş karakter gösterdiler. Aboubakar ve Cenk’e karşı mücadele ettiler. Uzun maratonda stoperlere ihtiyacımız var. Gaziantepspor çıkışa geçecektir. Beşiktaş’a da şampiyonluk yolunda başarıla diliyorum.”

ZOR BİR SÜREÇTEYİZ

Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Zor bir süreçteyiz. Son 7 maçı kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz ama inanıyorum ki Gaziantep takımı ikinci yarı itibariyle çıkış yakalayacak” dedi.

Kırmızı-siyahlı takımın Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Zor bir geceydi. Tabii ki bir takım değişimleri yapmak kolay değil ama takım olarak 3 haftaya baktığımızda bugün ortaya koyulan mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Geçen hafta kaybeden Beşiktaş seyirci ve saha avantajını kullandı bugün. Baskıyı da hissettirdiler. Burada Beşiktaş’a karşı oynamak kolay değil. Bugün evet kaybettik ama maçın geneline baktığımızda 4-5 çok net gol pozisyon bulduk. Bu kadar pozisyon yakalayıp birini değerlendirseydik çok daha farklı olabilirdi. Oyuncularımı kutluyorum. Zor bir süreçteyiz. Son 7 maçı kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. İnanıyorum ki Gaziantep takımı ikinci yarı itibariyle çıkış yakalayacak. Kolayı herkes seçer biz zora talip olduk. Bütün takım arkadaşlarımızın karakter göstermesi gerek. Puanı fazlasıyla hak ettiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş’tan daha çok gol pozisyonumuz var. Penaltının uzaktan yakından alakası yok. Biz öyle karakterde insanlar değiliz taraftar yanlış tanımış olabilir. Hakemlerin de dikkat etmesi gerek. Beşiktaş şampiyonluğun en önemli adaylarından biridir.

Böylesine maçlarda onlardan daha fazla istememiz lazım. Bizim için eksik olan final pozisyonlarındaki eksiklikti” diye konuştu.

“Duygulanmamak elde değil”

Genç çalıştırıcı, “Duygulanmamak elde değil. 11 sene bu takımda kaptanlık yapmış bir oyuncuyum. Farklı ve özel bir camia benim için. Ayrılırken de kaptanlık pazubandını da evimde saklıyorum ancak Beşiktaş aşkıyla mücadele ettiğim için çok oyuncular gelmesine rağmen en çok oynayan oyunculardan biriyim. Siyah-beyaz bizim için çok anlam ifade ediyor. Müthiş bir stat olmuş ancak İnönü’nün ambiyansını daha çok özlüyorum. Hedefim tabii ki Allah nasip ederse bu camianın başında kim olmak istemez. Benim de hedeflerim Beşiktaş’ın başında olmak. Geçen sene müthiş bir başarı yaptık. Bu başarıyı Gaizantepspor’da da yakalamak istiyoruz.

Sonunda neden olmasın. Kaliteli oyuncularla beraber o sinerjiyi yakalarsak bunu daha iyi yaparız. Vodafone Arena’da taraftarın deli İbrahim tezahüratı onların Deli İbrahim’i olarak Allah inşallah bize nasip eder” ifadelerini kullandı.