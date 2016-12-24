İlhan Cavcav İrfan Can transferini resmen duyurdu

Gençlerbirliği Başkanı, 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu İrfan Can'ı Medipol Başakşehir’e sattıklarını resmen duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir önemli bir ismi renklerine bağladı. Fenerbahçe'nin de istediği 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci ara transferde turuncu-lacivertlilerin formasını giyecek. Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, transferin gerçekleştiğini kamuoyuna resmen duyurdu. Kırmızı-siyahlıların Başkanı, “Bu transferin iki kulüp için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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“GURURUMUZ”

Gençlerbirliği Başkanı, “İrfan Can bizim altyapımızdan yetişen değerli bir evladımız. Kendisi her zaman altyapımızın gururu oldu. Burası onun yapısı. Beştepe'de çok sayıda çocuğumuzun gözü A takımda, hepsi oraya yükselmek istiyor, bu da bizi ayrı mutlu ediyor. Gençlerbirliği altyapısı, Türk futboluna oyuncu kazandırmaya devam edecek” yorumunda bulundu.