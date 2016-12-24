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Karşıyaka ve Galatasaray İzmir’de karşılaşacak

Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray Odeabank ve Pınar Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
13:1524 Aralık 2016
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Karşıyaka ve Galatasaray İzmir’de karşılaşacak

Spor Toto Basketbol Ligi’nde son 4 maçın 3. kaybeden Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray Odeabank’ı ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 17.00’de başlayacak. Lig TV 3’ün yayınlayacağı maçın bilet fiyatları 25 TL olarak belirlendi.

Ligde 11 haftada 6 galibiyet, 5 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, play off hattında 7. sırada bulunuyor. Galatasaray Odebank, 8 galibiyet, 3 yenilgiyle 6’ncı basamakta yer alıyor. Pınar Karşıyaka’da genç oyuncular Alp ve Görkem de U18 Milli Takımdan dönerek takıma katıldı. Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, taraftarın desteğiyle kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.

Etiketler
galatasaray odeabank Pınar Karşıyaka Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Son güncelleme: 13:16 | 24.12.2016
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