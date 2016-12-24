Memphis Depay’a yakın markaj

Fenerbahçe’nin hocası Dick Advocaat, ara transferde kiralık olarak kadrosunda görmek istediği eski öğrencisi Memphis Depay'ı büyük oranda ikna etti, topu yöneticilere attı.

Fenerbahçe’de gözler transfere çevrildi. UEFA kriterleri nedeniyle kiralık isimlere yönelen sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Dick Advocaat'ın raporu doğrultusunda girişimlere başladı. Hollandalı hoca da boş durmuyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Advocaat'ın listesinin ilk sırasında ise Memphis Depay yer alıyor. Manchester United'dan forma şansı bulamayan Hollandalı hücum oyuncusu ile Advocaat hemen her gün görüşüyor.

Fenerbahçe`ye Gabriel Barbosa müjdesi!İtalyan kulübü Inter, Fenerbahçe’nin Gabriel Barbosa’yı sezon sonuna kadar kiralık teklifine sıcak bakıyor. Brezilyalı hücum oyuncusu için Kanarya'nın eski yıldızları Alex ve Deivid de yoğun çaba sarf ediyor.İlgili Haberi Oku

‘Mutlu olursun'

PSV'DE çalıştığı dönemde Depay'ı profesyonel yapan Advocaat, eski öğrencisiyle gerçekleştirdiği görüşmede, “Burada mutlu olursun ve eski günlerine dönersin. Senin kendini bulmaya ihtiyacın var, bize de senin gibi bir futbolcu lazım” dediği öğrenildi. Birçok kulübün ilgilendiği Depay'ın Advocaat ile yeniden çalışmayı çok istediği ve kulüplerin anlaşması durumunda Fenerbahçe'ye gelebileceği belirtiliyor Yönetim, Depay'ı kiralık almak için tüm şartları zorlayacak.