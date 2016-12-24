Muratbey Uşak’ın konuğu Tofaş

Muratbey Uşak, Spor Toto Basketbol Ligi Süper Ligi'nin 12. haftasında sahasında Tofaş'ı ağırlayacak.

Spor Toto Basketbol Ligi’nde son 2 maçını kazan Muratbey Uşak, 25 Aralık Pazar günü Tofaş’ı konuk edecek. Uşak Üniversitesi Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Bilet fiyatları 20 TL olarak açıklandı. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma şansını azaltan kırmızı siyahlılar, ligde ise 4 galibiyet, 7 mağlubiyetle play off hattının 1 galibiyet gerisinde bulunuyor. Muratbey Uşak’ta Antrenör Ozan Bulkaz, oyunculardan Mesut, Freimanis ile Auguste, kentteki özel bir koleji ziyaret ederek maça davet etti.