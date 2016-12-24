Paşa Erbaş’tan sağ duyu çağrısı

Süper Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi bordo-mavili takımın taraftar grubu Affetmezler Grup Lideri Paşa Erbaş, sağ duyu çağrısında bulunarak provokasyonlara karşı uyardı.

Satışa çıktığı günden beri Fenerbahçe maçı biletlerine yoğun ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar elde edilecek gelirin şehit ailelerine bağışlanması için kulübe talepte bulunurken, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte tribünlerde herhangi bir olay yaşanmaması adına birlik ve beraberliği ön planda tutacak görsel hazırlık yapıyor.

Trabzonspor taraftarı olarak 26 Aralık Pazartesi günü Türk spor kamuoyu karşısında, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte çok önemli bir sınav vereceklerini söyleyen bordo mavili takımın Affetmezler Grup Lideri Paşa Erbaş, stadyumu Türk ve bordo-mavili bayraklarla süsleyeceklerini belirterek, “Özellikle ülkemizin hassas bir dönemden geçtiği bugünlerde, avucunun içini okşayarak bizlerden olay çıkarmamızı, yakmamızı-yıkmamızı bekleyenler var. Trabzon şehri her zaman ülkesine ve bayrağına bağlı bir şehirdir. Fenerbahçe maçında da bunun en güzel bir şekilde göstereceğiz. En küçük bir olayda bizleri hatta tüm Trabzon şehrini infaz masasına yatırmak için siperde bekleyenler var buna asla müsade etmemeliyiz”dediHer türlü provokasyondan uzak durmaları gerektiğini belirten Erbaş, “Bu maçta olay çıkarmayıp, çıkarmak isteyenleri engellemeliyiz. Herkes yanındaki kişi kontrol etmeli ve herhangi bir taşkınlıkta müdahala etmelidir. Trabzon şehrinin, spor, kültür ve medeniyet şehri olduğunu tüm Türkiye’ye tekrar göstermemiz icap edecek” dedi.Fenerbahçe’ye verilebilecek en güzel cezanın sahadan 3 puanla ayrılmak olduğunu belirten Affetmezle Taraftar Grubu Lideri Paşa Erbaş, “Sahada futbolcular, kenarda teknik heyet, yönetim ve tribünlerde bizler üzerimize düşeni yaparsak istediğimizi alacağımıza eminim. Sahada futbolcular kazanmak için her türlü savaşı verecektir. Biz taraftarlar sahada verilen savaşa destek olmalıyız. Saha dışında herhangi bir taşkınlığa müsada etmemeliyiz. Özellikle saha içinde Fenerbahçeli futbolcuların kışkırtmalarına karşı sağduyulu olmalıyız. Rakip futbolcuların bu konuda geçmiş yıllarına bakarsak ne kadar profesyonel olduklarını görürüz” diye konuştu.

Erbaş, maçın gelirinin şehit ailelerine bağışlanması için yönetim kurulana talepte bulunduklarını belirterek, “Ülkemiz hassas bir dönemden geçerken bizlerde elimizden gelen desteğin en iyisini Trabzon halkı ve Trabzonspor taraftarları olarak vermeliyiz. Bu süreçte yapacağımız en güzel katkı, sahada herhangi bir taşkınlığa meydan vermeden, bir bütünlük için de ülkemizin bir ve bütünlük içinde dim dik ayakta olduğunu bizden olay yapmamızı bekleyen düşmanlarımıza göstermeliyiz. Yeni stadyumumuza gitmemizi istemeyenlere karşıda dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı.