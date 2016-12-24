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BEŞİKTAŞ
24 Aralık 2016 19:02
BEŞİKTAŞ
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GAZİANTEPSPOR
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Polis Vodafone Arena’da üçlü çektirdi

Süper Lig'deki Beşiktaş-Gaziantepspor maçı öncesinde iki polis tribünlere giderek yumruk şov yaptı.
18:5024 Aralık 2016
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Polis Vodafone Arena’da üçlü çektirdi

Beşiktaş’ta, Süper Lig’deki Gaziantepspor maçı öncesinde güzel bir görüntü sergilendi. Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan’ın eşliğinde tribünlere doğru giden iki polis, üçlü çektirerek yumruk şov yaptı.

Beşiktaş’ta polisimize karşı düzenlenen terör saldırısının ardından futboldaki birlik devam ediyor. Futbolcular gol attıktan sonra asker selamı veriyorlar. Gerek taraftar, gerekse futbolcular ülkenin yaşadığı kötü dönemde birlik ve beraberliklerini güzel görüntülerle sergiliyorlar.

Etiketler
polis taraftar üçlü vodafone arena
Son güncelleme: 18:54 | 24.12.2016
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