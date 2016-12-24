Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
24 Aralık 2016 19:02
BEŞİKTAŞ
1 - 0
GAZİANTEPSPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Quaresma ile Oğuzhan arasında penaltı tartışması!

Beşiktaş'ın Gaziantepspor maçında kazandığı penaltı öncesinde Ricardo Quaresma ve Oğuzhan Özyakup arasında tartışma yaşandı!
20:5024 Aralık 2016
0
Quaresma ile Oğuzhan arasında penaltı tartışması!

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Gaziantepspor’u konuk eden Beşiktaş, 78. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasında Aboubakar’a yapılan müdahale sonrasında beyaz noktanın başına Oğuzhan Özyakup geçti.

Bu sezon penaltı atışlarını yapan Cenk Tosun’a topu bırakmayan Oğuzhan, Quaresma ile kısa süreli tartışma yaşadı. Süper Lig’de 5 penaltı golü atan Cenk’e ‘Ben atayım’ diyen siyah-beyazlı oyuncuya, Quaresma tepki gösterdi.

Cenk Tosun’u gösteren Portekizli futbolcu, ardından tepkisini kendi dilinde sürdürdü. Topun başına geçen Oğuzhan ise topu kaleci Gökhan’ın sağına gönderdi ancak Gaziantepspor’un file bekçisi gole izin vermedi.

20 Aralık 2016Süper Lig`de penaltılar olmasaydı tablo nasıl olurdu?

Etiketler
beşiktaş Oğuzhan Özyakup Ricardo Quaresma spor toto süper lig
Son güncelleme: 20:54 | 24.12.2016
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER