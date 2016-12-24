Robin van Persie’nin keyfi yerinde

Teknik Direktör Dick Advocaat’ın göreve gelmesinin ardından gerçek kimliğine kavuştuğunu söyleyenRobin van Persie, “Türkçe öğreniyorum ve Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin yıldız ismi Robin van Persie, Dick Advocaat'ın gelişiyle kendisini bulduğunu ve takımın bir parçası haline geldiğini söyledi. Eşiyle birlikte sürekli Türk restoranlarına gittiğini ifade eden RVP, Türkçe öğrendiğini ve Fenerbahçe’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti. Sezon başında Çin'den gelen teklifleri üst düzey futbol oynamak için elinin tersiyle iten Hollandalı futbolcu, gerek disiplini gerekse de çok çalışması ile formunu koruyor.

Fenerbahçe`ye Gabriel Barbosa müjdesi!İtalyan kulübü Inter, Fenerbahçe’nin Gabriel Barbosa’yı sezon sonuna kadar kiralık teklifine sıcak bakıyor. Brezilyalı hücum oyuncusu için Kanarya'nın eski yıldızları Alex ve Deivid de yoğun çaba sarf ediyor.İlgili Haberi Oku

Ailesine düşkün bir baba olan Van Persie, galibiyet sevincini de onlarla paylaşıyor. RVP'nin oğlu Shaqueel de Fenerbahçe Futbol Okulu'nda eğitim görüyor. Babasını rol model alan Shaqueel, top tekniğiyle ileride önemli bir yıldız olmaya göz kırpıyor. Evde oğluyla futbol oynayan Van Persie, müsait olduğunda çocuğunun eğitim gördüğü futbol okulunu ziyaret ederek maçlarını izliyor.