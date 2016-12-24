Ronaldo’nun resmini göğüsleriyle yaptı!…

Rus ressam Irina Romanovskaya, göğüslerini kullanarak Real Madrid’in Portekizli golcü futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun portresini yaptı.

Rus ressam Irina Romanovskaya, göğüslerini kullanarak Real Madrid'in Portekizli golcü futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun portresini yaptı. Daha önce göğüsleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Oscar ödülünü alan Leonardo DiCaprio'nun portrelerini yapan St. Petersburglu ressam İrina Romanovskaya, 12 Aralık'ta Altın Top Ödülü'nün sahibi olan Ronaldo'yu da kendine özgü ‘tekniğiyle' tebrik etti. Ronaldo'yu ödül nedeniyle tebrik ettiğini belirten Romanovskaya, “Portreyi kendi göğüslerim ve en sevdiğim renk olan menekşe rengiyle yaptım” diye konuştu.