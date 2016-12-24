Ryan Babel İstanbul’a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel dün gece gizlice İstanbul'a geldi.

Bugün İstanbul’a geleceği bilgisi paylaşılan Babel, dün gece gizlice İstanbul’a getirildi. Hollandalı oyuncunun sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacağı ve 49 numarayı formayı giyeceği bildirildi. Siyah-beyazlı yönetim Babel konusunda resmi açıklama yapmazken, bu durumun ara transfer sezonunun 4 Ocak’ta başlayacağı için gizlendiği iddia edildi.

Beşiktaş`ta 2. Cristian Zapata seferiJuventus ile Milan arasında oynanan karşılaşmayı izleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Zapata için Milano temsilcisine teklifte bulundu. Bonservis pazarlığı başladı.İlgili Haberi Oku

30 yaşındaki futbolcu İspanya’da sağlık kontrolünden geçmiş ve kendisiyle 2,5 yıllık sözleşme İspanya’da imzalanmıştı. Hollandalı futbolcu Beşiktaş’ın bugün Gaziantepspor ile oynayacağı karşılaşmayı Vodafone Arena’da izleyeceği öğrenildi.

NE KADAR KAZANACAK?

Ryan Babel’in, bu sezonun sonuna kadar 850 bin Euro ücret alacağı belirtildi. Beşiktaş’a 2.5 yıllık imza atacak olan Babel, önümüzdeki yıllar için de senelik 1 milyon 750 bin Euro kazanacak.

İspanya La Liga’da ilk yarı Deportivo formasıyla 11 maça çıkan Babel 5 gol atmış 1 de asist yapmıştı.