Samsunspor 1-2 Göztepe

Göztepe, Samsunspor'u geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek lige verilecek araya 31 puanla lider olarak girdi.

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Göztepe, Samsunspor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 31 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Karadeniz temsilcisi ise 11 puanla 17. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Hasan Kılıç'ın pasıyla buluşan Alperen'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

14. dakikada Göztepe'nin geliştirdiği ani atakta topla buluşan Jahovic’in rakibini çalımlayarak vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

21. dakikada Zola'nın ara pasıyla buluşan Murat Gürbüzerol'un yerden düzgün vuruşu ile top ağlarla buluştu. 1-0

23. dakikada Hakan Barış'ın ara pasıyla buluşan Jahovic, topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu. 1-1

27. dakikada Mustafa Sevgi'nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan sekerek önüne düşen topun gelişine sert vuran Zola'nın şutu yandan az farkla auta çıktı.

32. dakikada Leo'nun pasıyla buluşan Halil Akbunar kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 1-2

36. dakikada Mustafa Sevgi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Günay topu son anda çeldi.

56. dakikada Samsunspor atağında Hasan Kılıç'ın ceza sahası içerisinden şutunda top az farkla auta çıktı.

Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar

Samsunspor: Furkan, Fatih (Ercan dk. 11 ), Ndiaye, Zola, Murat Gürbüzerol, Canberk, Halil İbrahim, Burhan (Berkay dk. 89), Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Alperen (Mehmet Çakır dk. 59)

Göztepe: Günay, Leo, Hakan Barış, Doğa (Soner Dikmen dk. 57), Fuchs, Jahovic, Gosso, Halil Akbunar (Mehmet Erdem dk. 78), Lokman, Gençer (Emre Can dk. 46), Tayfur

Goller: Murat Gürbüzerol (dk. 21) (Samsunspor) Jahovic (dk. 23), Hali Akbunar (dk. 33) (Göztepe)

Sarı kartlar: Doğa, Gosso (Göztepe), Halil İbrahim, Ndiaye (Samsunspor)