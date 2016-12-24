Sivasspor 0-0 Adana Demirspor / Maç özeti

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın 66. dakikasında kırmızı kart gören Kerim, takımını 10 kişi bıraktı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çiçek
Sivasspor: Ali Şaşal, İbrahim Öztürk, Oumari, Boye, Ziya, Kerim, Galip, Adem, Erkan, (Beykan dk. 60), Burhan, Ergin
Adana Demirspor: Emrullah, Onur (Serkan dk. 75), Oğuzhan, Raspopovic, Servan, (Mustafa dk. 72), Göksu, Sercan, Waldison de Souza, Ozan İpek (Mehmet dk. 59), Berkay, Mickael Pote
Kırmızı kart: Kerim (dk. 66) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Oumari, Ziya (Sivasspor), Onur, Raspopovic (Adana Demirspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
11′ Ceza sahası dışında topla buluşan Kerim’in yerden şutunu kaleci Emrullah çeldi.
35′ Galip’in pasında topla buluşan Adem’in ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarı gitti.
37′ Galip’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Oumari’nin kafasından seken topa arka direkte Burhan dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.
45′ Ziya’nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ergin’in plase vuruşu üstten dışarı çıktı.
49′ Erkan’ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ergin’in şutunu kaleci Emrullah kornere gönderdi.
51′ Ziya’nın ara pasında topla buluşan Kerim’in ortasında arka direkte Ergin’in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
56′ Sol kanattan Ziya’nın ortasına gelişine vuran Ergin, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.
66′ Rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde sert müdahalede bulunan Kerim ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
70′ Ergin’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ziya’nın şutu yan ağlarda kaldı.