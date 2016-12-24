Trabzonspor Gum’u kaptı

Savunmasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor sol bek Mas’ın ardından 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Gum ile de anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, ara transfer için ilk bombayı patlattı. Bordo-mavililer, Brezilya'nın Fluminense takımında forma giyen Gum'u renklerine bağladı. 30 yaşındaki tecrübeli stoperin, Karadeniz temsilcisiyle anlaştığını menajeri Alexandre Torres açıkladı. Torres, “Gum, Brezilya dışında bir takımla el sıkıştı. Bu takım Türkiye'den Trabzonspor. Yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardık” açıklamasında bulundu.

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Bordo-Mavililerin Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sezonun ilk döneminde savunmada yaşanan aksaklıların ardından istediği ilk isim Gum idi. Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncunun yanı sıra Arjantinli sol bek Emmanuel Mas'ı da ara transferde renklerine bağladığı öne sürülüyor. Bu iki isimle savunmasını güçlendiren Karadeniz Fırtınası'nın gol sıkıntısı yaşadığı için forvet arayışlarının da sürdüğü bildirildi.