Ufuk Sarıca: Ritim bulmakta zorlandık

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, ritim bulmakta zorlandıklarını belirterek, "Maçın temposunu istediğimiz seviyeye çekemedik” dedi.

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, evinde karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 67-60 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca ile oyunculardan Michael Roll basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maç boyunca ritim bulmakta zorlandıklarını söyleyen Sarıca, “Maçın temposunu istediğimiz seviyeye çekemedik. Bunun en baştaki sebebi de yaptığımız top kayıplarıydı. Sonuç olarak kötü oynadığımız maçı kazanmakta önemli. Rakibi çizginin dışında tutarak sayı atmalarını engelledik. Bütün takımı kutluyorum. Uzun aradan sonra hafta içi maç oynamayacağız. Biraz dinlenip önümüzdeki haftanın planlamasını yapacağız” ifadelerini kullandı.

Michael Roll ise maça yavaş başladıklarını söyleyerek, “Maça çok iyi odaklanmıştık. İyi bir oyun planımız vardı. Geri düştükten sonra savunmayı sertleştirerek maça ortak oldu. Rakibin dış atışlarını engelleyerek de maçı kazandık” şeklinde konuştu.