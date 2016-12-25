Arda Turan’a Çin’den dev teklif

Barcelona'da büyük bir çıkış yakalayan temsilcimiz Arda Turan, zengin kulüplerin iştahını kabarttı. Devre arasında önemli tekliflerin gelmesi beklenen milli futbolcu için Çin kulübü dev bir teklif hazırlığında.

Çin takımları yine transfer piyasasının altını üstüne getirmekte kararlı. Oscar gibi bir star ile açılışı yapan zengin kulüplerin kervanına şimdi de son şampiyon Guangzhou Evergrande eklendi…

Çin ekibinin radarındaki isim ise Arda Turan. Biri 3 gün önce olmak üzere son 1 ay içinde 2 kez hat-trick yapan, genel performansıyla da ayakta alkışlanan Barça'nın yıldızı için gözden çıkarılan rakam tam 50 milyon Euro, yani 185 milyon TL. Bu teklifin önümüzdeki günlerde önce menaceri aracılığı ile Arda Turan'a iletileceği, olumlu yanıt gelmesi durumunda da İspanyol ekibinin kapısının çalınacağı gelen haberler arasında.

`Barcelona Arda Turan`ı satmayı düşünüyor`İspanyol El Mundo Deportivo Gazetesi, Barcelona’nın sportif ve ekonomik gerekçelerle Arda Turan’ı satmayı düşündüğünü yazdı. Gösterdiği üstün form ile eski değerini geri kazanan 29 yaşındaki futbolcu hakkında yazılan bu haber şaşkınlık yarattı.İlgili Haberi Oku

Didem Soydan`dan Arda Turan sorusuna net yanıt!Adı Barcelona’nın yıldız oyuncusu Arda Turan ile anılan Didem Soydan’dan milli futbolcu için açıklama geldi. İlgili Haberi Oku