Inter’de Lassana Diarra sesleri

Orta sahada Felipe Melo'dan umduğunu bulamayan Inter'in gündeminde transferi sorunlu Lassana Diarra var.

Yeni Çinli sahipleriyle birlikte transferde atak yapması beklenen Inter kulübünde gündemde Lassana Diarra var. Felipe Melo’dan beklediği verimi alamayan İtalyanlar, Fransoz futbolcu ile orta saha sıkıntısını aşmak istiyor.

Diarra ile Inter’in 2 gündür görüştükleri ifade edildi. Adı yaz transfer ayında Galatasaray ile de anılan 31 yaşındaki oyuncunun transferi önünde 10 milyon Euro’luk bir engel bulunuyor. Lassana’nın eski kulübü Lokomotiv Moskova’ya ödemesi gereken 10 milyon Euro’luk usülsüz transfer yasağı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı kulüp maliyetli bulduğu Diarra’dan vazgeçip Los Angeles Galaxy’den ayrılan Hollandalı Nigel de Jong’u renklerine katmıştı.

Alex Telles ile birlikte Inter’in yolunu tutan Felipe Melo ise burada istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Brezilyalı futbolcu, son olarak 16. haftada oynanan Sassuolo-Inter maçında kırmızı kart gördü.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER