Oğuzhan Özyakup, Babel’i hayal kırıklığına uğrattı

Yeni takımını tribünden seyreden Ryan Babel, penaltı atışını telefonu ile kayıt ediyordu. Oğuzhan Özyakup'un penaltı atışını kaçırmasıyla yıldız oyuncu suratını ekşitti.

Beşiktaş’ın yeni transferi Ryan Babel, takımının maçının seyretmek üzere Vodafone Arena’da idi. Hollandalı futbolcu, mücadeleyi oturduğu yerden dikkatlice takip etti. Oğuzhan Özyakup’un penaltı atışını telefonu ile kayıt eden 30 yaşındaki yıldız, topun filelere gitmemesi ile hayal kırıklığına uğradı.

Mimikleriyle üzüntüsünü belli eden Babel, kayıdı keserek telefonu cebine koydu. Locada yeni takım arkadaşlarından Adriano ve Talisca ile sık sık sohbet eden tecrübeli futbolcu, yeni takımı hakkında bilgiler aldı.