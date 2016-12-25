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BEŞİKTAŞ
24 Aralık 2016 19:02
BEŞİKTAŞ
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MAÇ ÖZETİ
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Oğuzhan Özyakup, Babel’i hayal kırıklığına uğrattı

Yeni takımını tribünden seyreden Ryan Babel, penaltı atışını telefonu ile kayıt ediyordu. Oğuzhan Özyakup'un penaltı atışını kaçırmasıyla yıldız oyuncu suratını ekşitti.
00:1625 Aralık 2016
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Oğuzhan Özyakup, Babel’i hayal kırıklığına uğrattı

Beşiktaş’ın yeni transferi Ryan Babel, takımının maçının seyretmek üzere Vodafone Arena’da idi. Hollandalı futbolcu, mücadeleyi oturduğu yerden dikkatlice takip etti. Oğuzhan Özyakup’un penaltı atışını telefonu ile kayıt eden 30 yaşındaki yıldız, topun filelere gitmemesi ile hayal kırıklığına uğradı.

Mimikleriyle üzüntüsünü belli eden Babel, kayıdı keserek telefonu cebine koydu. Locada yeni takım arkadaşlarından Adriano ve Talisca ile sık sık sohbet eden tecrübeli futbolcu, yeni takımı hakkında bilgiler aldı.

Etiketler
beşiktaş Gaziantepspor Oğuzhan Özyakup ryan babel
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