10’un adı Wesley Sneijder

Sezona tutuk başlayan Wesley Sneijder, Bursaspor maçında siftah yaptıktan sonra gaza bastı, Alanyaspor’u da 1 gol-3 asistle bitirdi.

Galatasaray'ın golleri ‘turuncu' renklerdeydi. İlk golde kaleye hayli uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta Wesley Sneijder ortaladı. Alanyaspor savunmasının unuttuğu Nigel de Jong iyi yükselip kafayla ağları havalandırdı; Hollandalılar skoru imzaladı. Sarı-kırmızılı forma altında siftah yapan De Jong, son golünü 12 Nisan 2015'te Milan formasıyla Sampdoria'ya karşı atmıştı.

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Sneijder ise bu golün ardından durmadı. 51'de aşırtma golle skoru 3-1'e getiren yıldız 10 numara, 53'te Eren Derdiyok'a, 80'de de Josue'ye ‘al da at' dedi. Sneijder, ligdeki gol sayısını 2'ye, asist sayısını ise 8'e yükseltti.