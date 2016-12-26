Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ADANASPOR
15 Ocak 2017
FENERBAHÇE
vs
ADANASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Adanaspor’un son kararı Antalya oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor’un kamp programı belli oldu. Turuncu-beyazlı ekibin, devre arası kampını Antalya'da geçireceği öğrenildi.
12:1426 Aralık 2016
0
Adanaspor’un son kararı Antalya oldu

Adanaspor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlı takım, 29 Aralık Perşembe günü Osman Yereşen Tesisleri'nde bir araya gelecek ve ilk antrenmanını yapacak. Çalışmalarını 4 gün boyunca Adana'da sürdürecek olan Adanaspor, 2 Ocak Pazartesi günü kamp için Antalya Belek Kaya RIU Hotel'e gidecek. Kamp hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek olan Adanaspor, burada hazırlıklarını bitirdikten sonra Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe karşılaşması için direkt İstanbul'a hareket edecek.

Takımın, devre arasında kamp çerçevesinde yapacağı hazırlık maçlarının önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtildi.

Etiketler
adanaspor ANTALYA
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER