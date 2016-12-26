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Antalyaspor 2 Ocak’ta topbaşı yapıyor

Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak’ta Hasan Subaşı Tesisleri'nde başlayacak.
16:4426 Aralık 2016
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Antalyaspor 2 Ocak’ta topbaşı yapıyor

Spor Toto Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Antalyaspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle birlikte topladığı 22 puanla ligin ilk yarısını 8. sırada tamamladı.

İlk yarının son maçında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Antalyaspor'da futbolculara 1 hafta izin verildi. Küme düşme korkusu yaşamak istemeyen ve üst sıraları zorlamayı hedefleyen kırmızı-beyazlılarda, lige verilen arada Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda belirlenen bölgelere en az 5 transfer planlanıyor. Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarına ise 2 Ocak'ta Hasan Subaşı Tesisleri’nde başlayacak. Hazırlık sürecinde en az 3 hazırlık maçı yapmayı planlayan Güney ekibi, ikinci yarının ilk maçını da 15 Ocak'ta deplasmanda Gaziantepspor ile oynayacak.

Etiketler
Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri Spor Toto Sğper Lig
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