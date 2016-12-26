Beşiktaş 2016’yı Boluspor maçıyla kapatıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, 2016'nın son maçına çıkıyor. Vodafone Arena'da yarın saat 20.30'da oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını Gaziantepspor galibiyetiyle kapatan ve zirveyle arasındaki puan farkını 1’e indiren son şampiyon Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor’u konuk edecek. D Grubu’nda mücadele eden ve geride kalan 3 maçta topladığı 7 puanla zirvede yer alan siyah-beyazlılar, yoğun kar yağışı altında oynanan maçta rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş’ta hedef, kulüp adına oldukça güzel geçen 2016 yılını galibiyetle kapatmak. Gaziantepspor karşısında sahada olan isimleri dinlendirecek olan Şenol Güneş, ligde fazla şans bulamayan isimleri Boluspor önünde sahaya sürmeyi planlıyor.

Beşiktaş`ın pilot takımı Deportivo!İlgili Haberi Oku

GÖZLER KERİM FREI’DA

Transfer olduğu günden bu yana beklenen patlamayı bir türlü yapamayan ve geçtiğimiz sezona oranla bu yıl ligde fazla şans bulamayan genç oyuncu Kerim Frei, kupada ise Şenol Güneş’in prensi durumunda. Darıca Gençlerbirliği, Kayserispor ve Boluspor karşılaşmalarında fileleri sarsan Kerim Frei, Beşiktaş’ın kupada kaydettiği 5 golün 4’üne imza attı. Kerim, bu maçta da Kartal’ın en önemli kozu olacak.

BEŞİKTAŞ’IN BÜYÜK ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş’ın üstünlüğü dikkatlerden kaçmıyor. 46 karşılaşmada Beşiktaş 21 galibiyet elde ederken, Boluspor 9 kez kazandı. 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Boluspor, Beşiktaş karşısında 22 Mart 2012’de Türkiye Kupası karşılaşmasında kazanmıştı. Son 10 maçta Beşiktaş 7 kez kazanırken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.