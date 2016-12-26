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Beşiktaş kampa girdi

Beşiktaş'ta Boluspor ile oynanacak kupa maçının çalışmaları sona erdi.
14:5226 Aralık 2016
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Beşiktaş kampa girdi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. hafta maçında Boluspor ile yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışma ağırlıklı geçti. Takım halinde yapılan ısınma ve streching hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 çalışma ve dar alanda kontrol pas çalışmaları ile devam etti. Taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Boluspor’u yarın saat 20.30’da Vodafone Arena’da ağırlayacak.

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beşiktaş boluspor
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