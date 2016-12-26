Dev spor kompleksi hızla yükseliyor

Yıldırım Belediyesi’nin en önemli vizyon projelerinden biri olan dev spor kompleksinde inşaat çalışmaları hız kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bütçesi onaylanan ve Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ait Ankara Yolu’na cepheli araziye yapılacak tesis 7 bin 919 metrekare bina taban, 22 bin 515 inşaat alanına sahip. Tesis tamamlandığında ‘Türkiye'nin en büyük spor kompleksi' olma unvanını kazanacak. Bünyesinde 2 bin 500 seyirci kapasiteli çok amaçlı spor salonu, yüzme havuzları, jimnastik salonu, bireysel oyun salonları, fitness merkezi, hamam-sauna, squash salonu, toplantı salonu, ofisler, yayın odası, basın birimi, kafeterya, gençlik merkezi, zeka oyunları işliği, bilgisayar işliği, müzik işliği, plastik sanatlar işliği, folklor-resim işliği ve fotoğraf odası bulunacak.

Yıldırım'a uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacak önemli bir tesisi kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım için en büyük hedeflerimizden birisi de ilçemizi spor şehri hüviyetine büründürmektir. 250 bin genç nüfusu bulunan ve spor için büyük potansiyel barındıran bir ilçeyiz. Günümüz dünyasında teknolojinin ve iletişim araçlarının yoğun olarak kullanıldığı ortamda çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan koruyabilmenin en önemli yolu onları spora teşvik etmektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ile Türkiye'nin en büyük spor kompleksinin inşasına başladık. 2017 yılının sonunda da kompleksimizi faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapıp sosyal ve kültürel tesislerden istifade edeceği bu tesiste, aynı zamanda da uluslararası büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kompleksimiz çocuklarımıza, gençlerimize ve Yıldırımlı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.