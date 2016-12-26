Dick Advocaat transfer sorusunu yanıtladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, deplasmanda kazandıkları Trabzonspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u 3-0 yendi. Sarı lacivertli takımın hocası Dick Advocaat, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, “Tüm maçı kontrol ettik. Çok güzel goller attık bu akşam. Kazanmayı hak ettik. Oyuncularım çok iyi oynadı. Takımı geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Lens hakkında da konuşan Advocaat, “Eğer bir oyuncuyu getiriyorsanız, ondan bir şeyler bekliyorsunuzdur” ifadelerini kullandı.

Son olarak sözlerini transfer konusuyla noktalayan Hollandalı teknik adam, “Transfer olursa, kimin gidiceğine bağlı olur. Bazı oyuncular takımdan ayrılacak. Bence takımımız iyi bir iş çıkardı. Ligin ilk yarısında 12 maçta sadece tek bir yenilgi aldık. İlk 3 maçta 1 puan aldık. En büyük problem bu. Zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Türkiye’de çok iyi takımlar var” şeklinde konuştu.