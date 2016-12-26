Fenerbahçe’ye Taison’dan kötü haber

Devre arasında orta sahaya yaratıcı bir transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk’te forma giyen Taison’ı listesine almıştı. Fenerbahçe yönetimi, 30 Haziran 2017’de sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldıza imza attırmak için temaslara başlamıştı.
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Ancak Taison’ın menajeri Diego Dornelles, yaptığı açıklama ile Fenerbahçe cephesini hayal kırıklığına uğrattı. Taison ile birçok takımın yakından ilgilendiğini söyleyen Dornelles, Brezilyalı yıldızın kendisine yapılan teklifleri değerlendirdiğini belirtti. Brezilya basınına konuşan Dornelles, şu ifadeleri kullandı:
“Taison kariyerini Türkiye’de sürdürmek istemiyor. Shakhtar yönetimi ile yeni sözleşme konusunda görüşme yaptık. Ancak bu görüşme hiç de iyi geçmedi. Shakhtar’ta da kalmayacağını söyleyebilirim. Yeni sözleşme imzalaması mümkün görünmüyor. Kendisi Almanya, Rusya ve Çin’den gelen tekliflere daha sıcak bakıyor.”
Bu sezon Bernard ve Kovalenko’nun arkasında kalan ve forma giymekte zorlanan Taison, daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmeye karar vermişti.