Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
15 Ocak 2017
FENERBAHÇE
vs
ADANASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fenerbahçe’ye Trabzonspor maçı öncesi bir şok daha!

Skrtel, van Persie ve Hasan Ali'den yoksun Trabzon'a giden Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Volkan Şen'den geldi.
15:4426 Aralık 2016
0
Fenerbahçe’ye Trabzonspor maçı öncesi bir şok daha!

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı öncesinde meydana gelen sakatlıkların şokunu yaşıyor.

Sarı-Lacivertliler’de daha önce Hollandalı Van Persie ve Hasan Ali Kaldırım sakatlığı, Slovak stoper Skrtel ise sarı kart cezası nedeniyle Trabzonspor deplasmanına götürülmemişti. Son olarak Volkan Şen’den de kötü haber geldi.

Volkan Şen’in dizinde ve belinde ağrıları olduğu ve akşamki maçta yer alamayacağı belirtildi. Bu durumda Aatıf’ın ilk 11’e girmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i şöyle:

Volkan Demirel, Şener-Kjaer-Neustadter-İsmail, Mehmet Topal-Josef-Aatıf-Alper, Lens-Sow

Etiketler
Fenerbahçe spor toto süper lig volkan şen
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER