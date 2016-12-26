FIFA tarihi bir karara imza atmak üzere

Futbolda önümüzdeki dönemde önemli bir değişikliğe gidileceği ortaya çıktı. FIFA’da teknik gelişim sorumlusu olarak çalışan Hollanda’nın efsane golcüsü Marco van Basten, futbolcularla hakem arasındaki diyaloğu düzenleyecek bir çalışma içinde olduklarını açıkladı. Hakeme itiraz konusu üzerinde düşünüldüğünü ve bu konuya düzenleme getirileceğini belirten Van Basten, “Maç sırasında itiraz eden çok sayıda oyuncu oluyor. Futbolcuların daha iyi bir davranış içerisinde olmasını sağlayacağız” dedi.
Rugbydeki kuralların mı adapte edileceği sorusuna Van Basten, “Diğer spor branşlarından adapte edeceğimiz şeyler olabilir. Bununla yüzleşmeliyiz” diye cevap verdi. Rugbyde sadece takım kaptanlarının hakemle konuşması kuralının önümüzdeki dönemde futbola da getirileceği ifade edildi.