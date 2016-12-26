FIFA tarihi bir karara imza atmak üzere

Dünya futbolunun patronu FIFA, hakemlere itiraz eden futbolcular ile ilgili tarihi bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Futbolda önümüzdeki dönemde önemli bir değişikliğe gidileceği ortaya çıktı. FIFA’da teknik gelişim sorumlusu olarak çalışan Hollanda’nın efsane golcüsü Marco van Basten, futbolcularla hakem arasındaki diyaloğu düzenleyecek bir çalışma içinde olduklarını açıkladı. Hakeme itiraz konusu üzerinde düşünüldüğünü ve bu konuya düzenleme getirileceğini belirten Van Basten, “Maç sırasında itiraz eden çok sayıda oyuncu oluyor. Futbolcuların daha iyi bir davranış içerisinde olmasını sağlayacağız” dedi.

Abdullah Avcı'dan video hakem açıklamasıMedipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, video hakem uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bunlar denenecektir. Bizim dışımızda gelişecek şeyler. Nostalji olarak bakıldığında sanki doğasını bozuyor gibi ama şimdiki süreçte bakıldığında da içinde olması gereken bir süreç gibi duruyor” dedi.İlgili Haberi Oku

Rugbydeki kuralların mı adapte edileceği sorusuna Van Basten, “Diğer spor branşlarından adapte edeceğimiz şeyler olabilir. Bununla yüzleşmeliyiz” diye cevap verdi. Rugbyde sadece takım kaptanlarının hakemle konuşması kuralının önümüzdeki dönemde futbola da getirileceği ifade edildi.