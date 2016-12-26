Gençlerbirliği 3-1 Bursaspor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği ve Bursaspor Ankara'da karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Ümit Özat'ın öğrencileri, puanını 22'ye yükselterek ilk yarıyı galibiyetle kapattı. Timsah 27 puanda kaldı. Ligin 17. haftasında Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Kırmızı siyahlı takım ise, Kasımpaşa ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Gençlerbirliği Ankara’da Bursaspor’u konuk etti. Karşılaşmadaki gol perdesini 4’te Serdar Gürler açtı ve takımını öne geçirdi: 1-0. Konuk ekip 17’de Kubilay Kanatsız Kuş ile skora dengeyi getirdi: 1-1. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. 77’de bir kez daha Serdar Gürler sahneye çıktı: 2-1. 83’te Uğur Çiftçi skoru belirleyen sayıyı attı: 3-1. Ev sahibi ekip mücadeleyi kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Ümit Özat’ın öğrencileri, puanını 22’ye yükselterek ilk yarıyı galibiyetle kapattı. Timsah 27 puanda kaldı. Ligin 17. haftasında Hamza Hamzaoğlu’nun öğrencileri, evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı siyahlı takım ise, Kasımpaşa ile İstanbul’da kozlarını paylaşacak.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

İLK YARIDAN DAKİKALAR

4. dakikada sol kanattan gelişen atakta topu kale sahasına ortalayan Aydın Karabulut'un gönderdiği topa vuruş yapan Vedat Muriç'in şutu kaleciden döndü. Seken topu tamamlayan Serdar Gürler topu ağlara gönderdi. 1-0.

17. dakikada Aziz'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde vuruş yapan Batalla'nın şutu direkten döndü. Oyun alanına dönen topu tamamlayan Kubilay skoru eşitledi. 1-1.

26. dakikada takımı adına serbest vuruş kullanan Batalla'nın ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Deniz Yılmaz'ın şutu kaleci Hopff'un kucağında kaldı.

29. dakikada sol kanttan gelişen Bursaspor atağında yerden orta yapan Del Valle'nin gönderdiği topla ön direkte buluşan Deniz Yılmaz'ın şutu az farkla auta çıktı.

32. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına geçen Serdar Gürler'in kaleye gönderdiği top az farkla üstten auta çıktı.

34. dakikada gelişen Gençlerbirliği kontra atağında topu rakip yarı alanı ortalarına kadar taşıyan Issah, Serdar Gürler'le topu buluşturdu. Sağ kanttan etkili bir vuruş yapan Serdar, topu az farkla auta attı.

41. dakikada Khalili'nin verdiği pasla ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Serdar Gürler'in şutunu kaleci Harun kornere çeldi.

44. dakikada Gençlerbirliği yarı alanından gönderilen uzun pasla kaleciyle karşı karşıya kanan Muriç, kaleciyi çalımlamak isterken rakibine faul yaptı.

MAÇ KADROSU

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

50. dakikada Serdar Gürler'den aldığı pasla sağ kanattan orta yapan Khalili'nin gönderdiği topa iyi yükselen Muriç, topu üstten auta attı.

55. dakikada Batalla'nın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselerek kafa vuruşu yapan Ertuğrul Ersoy'un gönderdiği top kalenin yanından dışarı çıktı.

65. dakikada atak yönüne göre sağ kanttan köşe vuruşu kullanan Aydın Karabulut'un yaptığı ortada arka direk dibinde rahat pozisyonda bulunan Uğur Çiftçi vuruş yapamadı ve top auta çıktı.

75. dakikada Gençlerbirliği organize atağında ceza sahası içinde topla buluşan Aydın Karabulut topu sağ kanttaki Matei'yle buluşturdu. Matei'nin pasıyla penaltı noktası üzerine topla buluşan Issah'ın gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

77. dakikada gelişen kontra atakta Milinkovic'den aldığı pasla ceza sahsı içine giren Serdar gürler karşı karşıya pozisyonda takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1.

83. dakikada sol kanttan gelişen hızlı atakta Serdar Gürler'den aldığı pasla ceza sahası içine topla buluşan Uğur Çiftçi, farkı ikiye çıkaran gölü attı. 3-1.

ISI HARİTASI