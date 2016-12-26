Göztepe – Medipol Başakşehir biletleri satışta

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Göztepe - Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa sunuldu.

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu’nda mücadele eden Göztepe, 4. hafta maçında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir'le TFF 1. Lig'in ilk devresini zirvede tamamlayan Göztepe'nin mücadelesi, 28 Aralık Çarşamba günü Bornova Stadı’nda oynanacak. Saat 18.00'de başlayacak olan Göztepe – Medipol Başakşehir maçının biletleri ise VIP Tribün 50 TL, Numaralı Tribün 20 TL, Maraton Tribün 10 TL olarak satışa sunuldu.

Biletler, Passolig internet sitesinden, stat önü gişelerinden ve N-Kolay noktalarından satın alınabilecek.