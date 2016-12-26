Göztepe’ye Kone’ye son şans

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Samsunpor'u deplasmanda 2-1 yenerek sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Göztepe'nin Malili golcüsü Famoussa Kone, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda oynanacak Başakşehir maçıyla kaderini tayin edecek.

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Samsunpor’u deplasmanda 2-1 yenerek sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Göztepe’nin Malili golcüsü Famoussa Kone, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası F Grubu’nda oynanacak Başakşehir maçıyla kaderini tayin edecek.

Bornova Stadı’ndaki karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkması beklenen Malili oyuncunun istenilen performansı sergileyemezse gönderileceği öğrenildi. Kupada 4 gol atmayı başaran genç futbolcu dışında diğer yabancıların ise noel tatili nedeniyle kadroda olmayacağı öğrenildi.

Medipol Başakşehir’e karşı yine yedek ağırlıklı kadroyla mücadele etmesi beklenen teknik direktör Okan Buruk’un Kone’ye son bir şans vereceği ifade edildi. Sezon başında Fransa’nın Bastia takımından büyük uğraşlar sonucu transfer edilen 22 yaşındaki golcü, son 2 lig karşılaşmasında 18 kişilik kadroya giremedi.

Göztepe, yerli futbolcular Gökhan Karadeniz ve Emre Aygün’le de vedalaşacak. Gökhan’ın kendisini isteyen 1’inci Lig ekibi Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’a gideceği kaydedildi.

Öte yandan Başkan Vekili Talat Papatya ilk yarıyı lider bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Herkesin büyük bir özveri ile çalıştığını dile getiren Talat Papatya, “Bulunduğumuz yere gelebilmek için çok çaba gösterildi, emeklerimizin karşılığını aldık” dedi.

Göztepe’nin İzmir’den ayrı tutulamayacağını ifade eden Talat Papatya, şöyle devam etti:

“İzmir’in yıllardır hasret çektiği Süper Lig hasretine son vermek istiyoruz. İkinci yarıda liderliği korumayı hatta rakiplerimizle olan farkı açmayı hedefliyoruz. Transfer çalışmalarımız da sürüyor. Bu takımın patronu Okan Buruk, Onun verdiği rapora göre gerekli takviyeler yapılacak.”