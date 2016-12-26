Juventus’tan Andres Iniesta bombası

Tecrübeli dünya yıldızlarını kadrosuna katmaktan çekinmeyen Juventus'un son hedefinin Andres Iniesta olduğu ortaya çıktı.

İtalya Serie A devi Juventus, kancayı Barcelona’nın yıldızı Andres Iniesta’ya taktı. Sözleşmesi 2018 bitecek olan İspanyol futbolcunun transferi için Juventus’un oldukça istekli olduğu dile getirildi.

İspanyol AS Gazetesi’nin haberine göre Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Iniesta’nın 2018’de bitecek olan sözleşmesini uzatmamaya niyetli. Xavi gibi takımdan ayrılma ihtimali bulunan deneyimli oyuncu için Juventus’un hamle yapacağı söyleniyor.

Yaşı ilerlemiş futbolcuları transfer etmekten çekinmeyen Torino ekibi, Andrea Pirlo önderliğine Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı. Son dönemlerde Patrice Evra ve Dani Alves gibi yaşı ilerlemiş önemli isimleri kadrosuna katan İtalyanlar, bu oyunculardan tam verim almasını bildi.

Barcelona, Iniesta ile sözleşme imzalamazsa Juve’nin yıldız oyuncu için flaş bir hamle yapacağı ve Iniesta’nın kariyerini Juventus Arena’da bitireceği tahmin ediliyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER