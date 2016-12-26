Karşıyaka’nın hocası Soner Tolungüç istifa etti

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, ekibiyle birlikte mevcut durumda ellerinden daha fazla bir şey gelmeyeceği için istifa etme kararı aldığını söyledi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da Teknik Direktör Soner Tolungüç, yaptığı açıklama ile istifa ettiğini bildirdi. Ligin ilk yarısını 29 puanla 4. sırada tamamlayan yeşil-kırmızılı takımın teknik patronu, ‘Yürekten bağlı olduğum Karşıyaka camiasına’ şeklinde başlayan açıklamasında, “Teknik ekibim ve futbolcu kardeşlerimle beraber çıktığımız bu umut yolculuğunda camiamıza yakışır bir duruşla, her şartta görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık” dedi.

Başarı için gerekli olan kuralın birlik ve beraberlik olduğunu söyleyen Tolungüç, “Teknik heyetim ve ben, tüm özverimizle hiçbir maddi çıkar gözetmeden mevcut durumda elimizden gelen daha fazla bir şey olmayacağını gördüğümüz ve aileme zaman ayıramadığım için affınıza sığınarak uzaklaşıyorum. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza birlikte çalıştığımız dönem içerisindeki gayretleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.