Lens sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, 3-0 kazandıkları Trabzonspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u 3-0 mağlup etti. Gösterdiği performans ile sarı lacivertli takımın galibiyetinde önemli rol oynayan Jeremain Lens, maçtan sonra önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hollandalı yıldız futbolcu, “Öncelikle harika destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sunderland’den zor bir dönem geçirdikten sonra buraya geldim. Hızlı bir şekilde takıma adapte oldum. Arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Geleceğimin nasıl olacağı bana bağlı değil. Söyleyebileceğim tek şey, Fenerbahçe’de geçirdiğim zamanda keyif alıyorum. Taraftarın desteğini hissediyorum. Önümüzde ligin ikinci yarısı var. Daha iyi oynayabilirim. Daha fazla asist yapabilirim. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.