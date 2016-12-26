Mersin İdmanyurdu’nda yüzler gülüyor

TFF 1. Lig'in ilk yarısının kapanış haftasında Bandırmaspor'u mağlup eden Mersin'de yüzler gülüyor. Basın Sözcüsü Muharrem Çağatay, ikinci yarıda daha da iyi olacaklarını ifade etti.

TFF 1. Lig’de mücadele eden Mersin İdman Yurdu, dün evinde Bandırmaspor’u 1-0 yenerek 11 hafta aradan sonra galibiyetle tanışmış oldu.

Basın Sözcüsü Muharrem Çağatay, uzun bir aradan sonra galip geldikler için mutlu olduklarını ifade ederek, “Oyuncularımız güzel oyunun, iyi mücadelenin sinyalini geçen haftadan vermişti. Bandırmaspor maçında kaleciden forvete kadar herkes özveriyle mücadele etti ve iyi oyun oynayarak 3 puan aldık” dedi. 6 hafta aradan sonra gelen ilk golün yanı sıra 11 maç sonra alınan galibiyet, takımın bir nebze olsun nefes almasını sağladı. Ligdeki 3. galibiyetini elde eden Mersin İdman Yurdu, sezon başında 3 puanının silinmesi nedeniyle, 9 puanda kaldı. 16 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden güney ekibinde hedef, ikinci yarıda üst sıralara tırmanmak. Yılbaşı dolayısıyla liglerin devre arasına erken girmesinin ardından izne ayrılan futbolcular, yılbaşından sonra 10 günlük kampa girecek.

“Bütün oyuncularımız özveriyle mücadele etti”

Bandırmaspor maçı ve takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin İdman Yurdu Basın Sözcüsü Muharrem Çağatay, Bandırmaspor maçında çok etkili bir futbol ortaya koyduklarını ifade ederek, “Aslında oyuncularımız iyi oyunlarını, iyi mücadelelerini geçen hafta Göztepe maçında bize gösterdiler. 60 dakika 10 kişi oynamamıza rağmen takımımız gerçekten iyi oynadı ve iyi mücadele etti. Orada da şansız bir mağlubiyet yaşadık. O maç bize bu karşılaşma için umut verdi. Oyuncularımız geçen haftaki o etkili oyununu bu hafta da sahaya yansıttılar. Gerçekten 1 numaradan 11 numaraya kadar herkes elinden gelenin en iyisini sahaya yansıttı. İyi mücadele ettik ve iyi oyun oynayarak maçı kazandık. Maçı kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle 6 hafta aradan sonra golle buluşmamız, 11 hafta aradan sonra galip gelmemiz bizi ayrıca mutlu etti. Bu galibiyet adeta bize biraz olsun nefes aldırdı” şeklinde konuştu.

“Yılbaşından sonra takımımız kampa girecek”

Devre arası çalışmalarıyla ilgili olarak da Çağatay, “Öncelikle tabii ki transfer tahtasını açmak için çabalıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyor. Transfer tahtasının açılması durumunda takımımıza takviyeler olacaktır. Ümit ediyoruz ki tahta açılacaktır. Tabii oyuncularımız bir kaç gün izinli olacaklar. Yılbaşından sonra Antalya’da 10 günlük bir kamp dönemi geçireceğiz. Yapacağımız çalışmalarla ikinci yarıda daha iyi bir Mersin İdman Yurdu izleyeceğimize inanıyorum. İnşallah alacağımız güzel sonuçlarla da ligde üst sıralara çıkarız” ifadelerini kullandı.