Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe yürüyerek kazandı

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için kolay bir maç olduğunu söyledi. Dilmen, Lens'in süper formuna dikkat çekti.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin yürüyerek maç kazandığını söyledi. Trabzonspor’un kırmızı kartından sonra maçın bittiğini ifade eden Dilmen, Jeremain Lens’in güzel oyununa dikkat çekti.

Rıdvan Dilmen %100 Futbol Programı’nda şu ifadeleri kullandı:

Yürüyerek, sağlıklı spor yaparak Lens’in yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe rahat kazandı. Bana göre Ersun hocanın ilk hatası şuydu. İlk yarıyı 2-0 bitirmekti.

Galatasaray hem Konya hem Karabük’e gidiyor. Beşiktaş Osmanlı ve Alanya ile oynuyor. Ligin en iyi performans gösteren Başakşehir takımı 5 maçtan 1’ini kazandı. Bu maçı kazanmasa Fenerbahçe final oynama şansını yitirecekti.

LENS KENDİNİ YARGILAMALI

Fenerbahçe’de Lens diye bir oyuncu var. Kendini yargılamalı. Daha büyük takımlarda oynayabilecek bir oyuncu. Fenerbahçe’nin son yıllardaki en büyük silahı gibi gözüküyor.

Fenerbahçe zor gol yiyen bir takım. İyi averajı var. Hep kontraatak golleri atıyorlar. Kontrayı iyi yapıyor ama öndeki oyuncuların formda veya formsuz oluşu bunu belirleyecektir. Orta sahaya baktığımızda Alper, Souza ve Ozan dinamik oyuncular. Fenerbahçe işini yaptı, rahat oynadı. Çok temiz bir deplasman oldu. Trabzon o heyecanı kaybetti. Son yarım saat Fenerbahçe maçı bıraktı. Fenerbahçe takımı bu işte var olmak için yapması gerekeni yaptı. Deplasmanlarda ikide iki yaparlarsa yarışta olurlar.