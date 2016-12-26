Şendağ Durmaz 14 erkeği geride bıraktı

Business Cup Halı Saha Turnuvası'nda tek kadın teknik direktör olarak öne çıkan Şendağ Durmaz, rakiplerini geride bırakarak en iyi teknik direktör seçildi.

Business Cup Halı Saha Turnuvası’na, Acıbaden Adana Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Şendağ Durmaz damga vurdu. Durmaz, İnternet üzerinden yapılan oylamada, 14 erkek teknik direktörü geçerek turnuvanın en iyi teknik direktörü seçildi. Halı Saha Turnuvası, dün oynanan final maçıyla son bulurken, turnuvanın ‘en’leri internet üzerinden yapılan oylama ile belirlendi. Acıbadem Adana Futbol Takımı’nı geçen yıl finale, bu yıl da çeyrek finale taşıyan, turnuvanın tek kadın teknik direktörü Acıbadem Adana Hastanesi Direktör Asistanı Şendağ Durmaz, topladığı 157 oyla, 14 erkek rakibini geride bırakarak en iyi teknik direktör seçildi. Durmaz ödülünü TFF Adana İl Müdürü Akif Oflaz’ın elinden aldı. Turnuvada en iyi kaptan, en iyi takım, en iyi kaleci, en centilmen takım, en iyi forvet, en iyi defans, en iyi orta saha oyuncusu ödülleri de verildi.

Sporu, özellikle de futbolu çok sevdiğini, hatta aşık olduğunu ifade eden Şendağ Durmaz, yaptığı açıklamada “Geçen yıl turnuvada final oynadık. Bu yıl ise sakatlıklar yüzünden çeyrek finalde bırakmak zorunda kaldık. Adana’da 15 takım mücadele etti. Bu takımlar arasında ben tek kadın teknik direktörüm. Maçların sonunda ise turnuvanın ‘en’leri seçildi. Ben de 14 erkek teknik direktör ile yarışıp birinci oldum. Oy kullananlar da genelde erkekti ve bana oy verdiler. Başarılı olduğum için çok mutluyum. Ama bir gün bu turnuvada şampiyon olmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Şendağ Durmaz, hedefinin profesyonel bir takımı çalıştırmak olduğunu söyleyerek, “Ben Adana Demirspor fanatiğiyim. Bir gün o takımı çalıştırmak isterim” diye konuştu.

Business Cup Adana Sorumlusu Kerem Özgün ise Şendağ Durmaz’ın renk kattığını turnuvanın Türkiye genelinde şirketler arasında yapıldığını belirterek, “Türkiye geneli 5 ilde 100 takımın katıldığı bir turnuva. Turnuva sonunda 5 birinci Antalya’da bir turnuva yapacak. Bunların birincisi de yurt dışına gidecek. Orada dünyadaki şirket takımlarıyla karşılaşacak. Biz Adana ayağında turnuvaya katılanlar arasında en iyileri seçtik. Burada bir kadının birinci olması bizi de sevindirdi” dedi.