Shakhtar Donetsk’in golcüsü Karabük’e geliyor

Teknik Direktörü Igor Tudor’un raporu doğrultusunda devre arası transfer çalışmalarına başlayan Kardemir Karabükspor, aradığı golcüyü Ukrayna’da buldu. Shakhtar Donetsk’te forma giyen Yevhen Seleznyov, Kardemir Karabükspor ile anlaşmaya vardı. Shakhtar Donetsk, resmi Twitter hesabından Seleznyov’a teşekkür ederek, futbolcunun Karabük’e gideceğini takipçileri ile paylaştı.
Yevhen Seleznyov, bu sezon fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılma kararı verdi. Shakhtar Donetsk formasıyla toplam 7 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 2 gole imza attı.