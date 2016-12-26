Taha Akgül’den öğrencilere jest

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, ‘1 Paket = 1 Destek’ kampanyası kapsamında öğrencilere yeni spor malzemesi dağıttı.

‘Teşekkürler Anne' projesinin bir parçası olarak P&G Türkiye, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) desteğiyle hayata geçirilen ‘1 Paket = 1 Destek' kampanyası ile 81 ildeki 81 okulun spor malzemeleri yenileniyor. Voleybol ağından, basketbol topuna dağıtılacak 2 bin 500'den fazla spor malzemesi ile öğrenciler yeni malzemeleriyle buluşuyor. Bu bağlamda Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül, Kağıthane Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilere yeni spor malzemesi dağıtımında bulundu. P&G Türkiye ve Kafkasya Markalar Direktörü Taygun Güney, Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Mücahit Akgün, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan'ın da katıldığı törende Taha Akgül, öğrencilere basketbol ve voleybol topu dağıttı.

P&G Türkiye ile ortak yürüttükleri projelerle yüzlerce çocuğun spor yapmasına destek olduklarını söyleyen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, “TMOK olarak bizim odak noktamız gençler ve sporcularımız. Özellikle 7-15 yaş arası çocuklarımız için pek çok proje gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'nın da destekleriyle birçok okulda projelerimizde devam edeceğiz” diye konuştu.

Akgül: “Bu sıralardan yarının şampiyonları çıkacaktır”

Babasının da güreşçi olmasından dolayı güreşe yöneldiğini ifade eden Taha Akgül ise, “Ben güreşe küçük yaşlarda yöneldim. Ağabeyim ile vücut yapılarımız da benziyor. O yaşlarda onunla bol bol güreşirdik. Bende güreşin bu kadar içinde olunca normal olarak güreş sporunu tercih etmişim. İyi ki de güreşi seçmişim çünkü ülkemize Olimpiyat Şampiyonluğu kazandırdım. Biliyorum ki bu okuldan da bizlere bu gururu yaşatacak çok kardeşimiz var. Bu kampanya ile çocukların spor yapmalarına destek olan P&G Türkiye,TMOK ve MEB'e çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, bu gibi desteklerle de bu sıralardan yarının şampiyonları çıkacaktır” şeklinde konuştu.