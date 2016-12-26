Talisca geri dönüyor

Sakatlıktan kurtulan, antrenmanlara başlayan Talisca, Vodafone Arena'da Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması maçında yabancılar takımında forma giymişti. Yıldız oyuncunun kupada Bolu ile oynanacak maçta 11'de yer alması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda TFF 1. Lig takımlarından Boluspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta teknik direktörü Şenol Güneş, sakatlıktan çıkan Talisca’yı ilk 11’de oynatması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Bolu ile yarın Vodafone Arena’da karşılacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş; Quaresma, Atiba, Marcelo, Aboubakar ve Tosic gibi yabancı oyunculara ülkelerine gitmesi için izin verdi. Yedek ve genç oyunculardan kurulu bir kadro ile bu maça çıkmayı planlayan Güneş’in sakatlıktan kurtulan Talisca’ya şans vermesi bekleniyor.