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Taraftarlardan Bilal Kısa’ya tepki

Bursaspor’un tecrübeli oyuncusu Bilal Kısa, Gençlerbirliği maçının ardından taraftarlardan gelen yoğun tepkiler üzerine formasını çıkararak taraftarları alkışladı.
21:3426 Aralık 2016
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Taraftarlardan Bilal Kısa’ya tepki

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada konuk ekibin 2-1 öne geçmesinin ardından özellikle Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve Bilal Kısa'ya yoğun tepki gösteren taraftarlar, maçın ardından da tepkilerini sürdürdü. ‘Hamza Bilal'i kaptan yapsana', ‘Bilal gol gol', ‘Bilal'in parasını Hamza versin' şeklinde tezahüratların ardından maç sonunda tecrübeli oyuncu Bilal Kısa, formasını çıkararak taraftarlara alkışla karşılık verdi. Bilal’in bu hareketi ayrılık sinyali olarak yorumlandı.

Etiketler
bilal kısa bursaspor Gençlerbirliği spor toto süper lig
Son güncelleme: 21:37 | 26.12.2016
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