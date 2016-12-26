Trabzonspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Avni Aker Stadı’nın ev sahipliği yapacağı son lig maçına Trabzonspor umutlanmak, Fenerbahçe zirveden kopmamak için sahaya çıkacak. Peki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Trabzon’da bugün her açıdan bir kapanış gecesi yaşanacak. Spor Toto Süper Lig'in ilk devresi ve yılın son lig maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, yeni stadına geçmeden önce evindeki son maçında sarı-lacivertlileri ağırlayacak. Misafir takım taraftarlarının tribünlerde yer almayacağı mücadelede iki takım da galibiyet istiyor. Devre arasında transfer yapacak Trabzonspor, alınacak üç puanla ikinci yarıda Avrupa yarışına girmek amacında… Şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe ise lider Başakşehir'in puan kaybını değerlendirmek hedefinde. Fırtına'da Bero, Kanarya'da Skrtel kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Avni Aker Stadı’nda oynanacak olan Trabzonspor – Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

TRABZONSPOR – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak olan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı Lig TV’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Yusuf, Mehmet Ekici, Castillo, N'doye

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Neustadter, Kjaer, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper, Aatif, Sow