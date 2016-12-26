Trabzonspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Trabzon’da bugün her açıdan bir kapanış gecesi yaşanacak. Spor Toto Süper Lig'in ilk devresi ve yılın son lig maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, yeni stadına geçmeden önce evindeki son maçında sarı-lacivertlileri ağırlayacak. Misafir takım taraftarlarının tribünlerde yer almayacağı mücadelede iki takım da galibiyet istiyor. Devre arasında transfer yapacak Trabzonspor, alınacak üç puanla ikinci yarıda Avrupa yarışına girmek amacında… Şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe ise lider Başakşehir'in puan kaybını değerlendirmek hedefinde. Fırtına'da Bero, Kanarya'da Skrtel kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Avni Aker Stadı’nda oynanacak olan Trabzonspor – Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
TRABZONSPOR – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 20:00’de başlayacak olan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı Lig TV’den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Yusuf, Mehmet Ekici, Castillo, N'doye
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Neustadter, Kjaer, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper, Aatif, Sow