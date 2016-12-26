Ünal Aysal’dan Dursun Özbek’e sert yanıt!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Paranın kokusunu alanlar ortaya çıkmaya başladı" şeklindeki sözlerine sarı-kırmızılı takımın eski başkanı Ünal Aysal'dan yanıt geldi.

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek ile eski başkan Ünal Aysal arasında gerilim tırmanıyor. Özbek’in “Paranın kokusunu alanlar ortaya çıkıyor” şeklindeki sözlerine, kendi ismi verilmediği halde yanıt veren Aysal, sert ifadeler kullandı. Telegol’e konuk olan Aysal, açıklamaları Galatasaray Başkanı’na yakışmayacak şekilde küçültücü ve talihsiz olarak adlandırdı.

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Ünal Aysal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef yine bir Galatasaray başkanına yakışmayacak kadar küçültücü ve talihsiz bir ifade. Galatasaray’da son 17 yılda hiçbir zaman hiçbir dönemde başkanlar göreve geldiklerinde kasada hazır para bulmadılar. Gelen hiçbir başkan bu göreve para kokusu aldığı için gelmedi. Bu kadar ucuz ifadeler ile ne kendisini, ne de temsil ettiği camiayı küçük düşürmedi. Ayrıca ortada gördüğüm kadarıyla ek borçlanma gayretlerinin dışında para falan da kokmuyor.

Kulübe görevden ayrılmadan önce ödediğim para dolar cinsindendi. Görevi bırakırken içerde bırakıp geri almadığım paranın cinsini ve miktarını kanıtlayan kulübün resmi belge ve kayıtları da bunu teyit ettiğine göre hangi para cinsinden bahsedilmesini bekliyorlardı acaba? Bu yalan dolan ve saçmalıklardan vazgeçip biraz da ciddi işlere baksalar daha da inandırıcı olabilirler.”