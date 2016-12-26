Yeni Malatyaspor’da ilk yarı hedefi tutmadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, biten ilk yarı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, ligin ilk yarısını değerlendirerek, “Benim ilk yarıyla ilgili bireysel hedefim 17 maçtan 35 puandı. Tabi bir maçımız da eksik. Küçük bir kaybımız olmasına rağmen yine de iyi bir tablo” dedi.

Takım olarak ligin ilk yarısında gösterdikleri performans hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Gevrek, taraftara transfer müjdeleri de verdi.

“Takım ve teknik heyet daha iyisini yapabilirdi”

Takım olarak sezon başında kurdukları takımla zirveyi hedeflediklerini kaydeden Gevrek, “Ligin ilk yarısını hayırlısıyla tamamladık. Tabi biz kurduğumuz kadroyla zirveyi hedefledik. Bakıldığında 30 puan ve ikincilik fena bir pozisyon olarak görünmüyor. Ancak benim ilk yarıyla ilgili bireysel hedefim 17 maçtan 35 puandı. Tabi bir maçımız da eksik. Küçük bir kaybımız olmasına rağmen yine de iyi bir tablo. Bu takım ve teknik heyet daha iyisini yapabilir miydi? Evet yapabilirdi. Önemli olan sezon sonu bulunacağımız konum. Şampiyonluklar 1 puanla kaybediliyor ya da kazanılıyor ” dedi.

“Sezer ile anlaştık, Yasin Palaz da listemizde bulunuyor”

Adil Gevrek, lige verilen arada yapmayı planladıkları transferle ilgili de, “Transferde eksik bölgelerimize oyuncu takviyesi yapacağız. 3 ya da 4 transfer yapmayı planlıyoruz. Defans için Sezer Özmen ile anlaşmaya vardık. Savunmanın kanatlarına da takviye yapabiliriz. Takımın eski oyuncularından Yasin Palaz da listemizde olan isimlerden birisi. Özellikle sol bek için bir arayışımız var. Forvete de acilen bir pivot özellikli oyuncu takviyesi düşüncemiz var. Bunun dışında orta sahaya da transfer yapacağız. Kaleci transferini gerek görmüyoruz. Ertaç kaleye geçtikten sonra güven veren bir görüntü ortaya koydu. Tabi Hakan da iyi bir kaleci diye düşünüyorum. İkinci yarıya güçlü bir şekilde girmemiz lazım. Tabi takımdan ayrılmak isteyen oyuncularımız da var. Bunlardan birisi Erkan Sekman. Ayrılmak isteyen oyuncularımıza teşekkür eder, her türlü kolaylığı sağlarız” diye konuştu.

“İkinci yarı iç saha maçlarını İstanbul'da oynayabiliriz”

Takımın maçlarını oynadığı İnönü Stadı'nın zemininin bozuk olması nedeniyle ikinci yarı maçlarını dışarıda oynamak gibi bir düşüncelerinin de bulunduğunu belirten Gevrek, “Malumunuz İnönü Stadı artık son sezonunu yaşıyor. Stadın zemini artık müsabaka oynanacak durumda değil. İç saha maçları bizim için şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor. İkinci yarı öncesinde yönetim olarak maçları İstanbul'da oynama gibi bir düşüncemiz var. Özellikle Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'nın statları olabilir. Buralar için görüşme yapacağız” şeklinde konuştu.