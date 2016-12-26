Yomraspor’dan transfer atağı

Trabzon’un 3. Lig ekiplerinden Yomraspor’da Başkan Yardımcısı Haydar Özdemir, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu’nu makamında ziyaret ederek destek istedi.

Takımı değerlendiren Yomraspor Başkanı Haydar Özdemir, ikinci yarıda çok farklı bir Yomraspor izlettirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Özdemir “İkinci yarı hazırlıkları için bugün Antalya'ya gideceğiz. Side'de 10 günlük bir kamp yapmayı düşünüyoruz. İkinci yarıda bambaşka bir Yomraspor izlettirmek için 4 oyuncu takviyesi düşünüyoruz. Kozan Belediyespor'dan sağ açık Fazlı Ayan, Eyüpspor'dan orta saha Muharrem Kaban'ın transferlerini bitirdik. Sol açık ve forvet içinde görüşmelerimiz devam ediyor. İyi yoldayız. Belediye başkanımızın destekleriyle birlikte üst sıraları zorlayan bir takım olacağız” dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu da Özdemir'in ziyaretinden memnunluk duyduğunu belirterek, “Yomrasporumuz bana göre ilk yarıda bekleneni veremedi. Gerek yönetimimizden gerek teknik heyetimizden ve futbolcu yavrularımızdan ilk yarıdaki kayıpları ikinci yarıda telafi etmelerini istiyorum. Destek bizden şampiyonluk sizden. Play-Off ile birlikte 2. lige adımızı yazdırabiliriz. Böyle bir gücümüz var” diye konuştu.