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2016 biter bu Sow bitmez

Geçen hafta Gençlerbirliği’ne 2 gol atan Fenerbahçe'nin yıldızı Moussa Sow, dünü de boş geçmedi. Ligdeki gol sayısını 7’ye yükselten ‘Bay Röveşata’, “Gol krallığı yarışında ben de varım”dedi.
08:4527 Aralık 2016
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2016 biter bu Sow bitmez

Moussa Sow, Fenerbahçe'yi sırtlamaya devam ediyor. Sezona tutuk başladıktan sonra Çaykur Rizespor deplasmanında yaptığı hat-trick'le kendine gelen, geçen hafta da Gençlerbirliği ağlarını 2 kez havalandıran Senegalli yıldız, dünü de boş geçmedi. Maç öncesi gol atmayı çok istediğini dile getiren Sow, muradına ererken gol krallığı yarışında adeta “Ben de varım” dedi.

27 Aralık 2016Bir Fenerbahçe klasiği… Üst üste 10 maç…Fenerbahçe, lider Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Trabzonspor’u 29'da penaltıdan Fernandao, 40'ta Sow ve 67'de Lens'in golüyle devirdi. Karadeniz ekibi, Kanarya filelerini üst üste 10. maçında da havalandıramadı.İlgili Haberi Oku

DEFANSI ÇOK ZORLADI

Toplam gol sayısını 7'ye yükselten Moussa Sow, Van Persie'nin yokluğunda üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Attığı kendine has gollerle ‘Bay Röveşata' lakabı takılan Sow, UEFA Avrupa Ligi'nde de Manchester United ve Feyenoord ağlarını havalandırmıştı. Fernandao ile olan uyumu dikkat çeken 30 yaşındaki oyuncu, rakip defansa zor anlar yaşattı.

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