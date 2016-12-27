Akhisar Belediyespor nefes aldı

Spor Toto Süper Lig takımı Akhisar Belediyespor, sezonun 16 maçlık ilk yarısına şok sonuçlarla başladı ancak son haftalardaki çıkışıyla rahat bir nefes aldı.

Ligin ilk 11 maçında yalnız 2 galibiyet alabilen Akhisar Belediyespor, 10 puanla yıllar sonra ilk kez düşme hattına demir attı. Son 5 maçlık periyodu ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle yine 10 puanla geçen yeşil siyahlılar, düşme hattıyla bağlarını kopardı. İlk yarıyı 20 puanla 10’uncu sırada tamamlayan Akhisar Belediyespor, sezona geçen yıl da görevde olan teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde başladı. Arslan, ikinci haftadaki Galatasaray yenilgisinden sonra Akhisar’a veda etti.

Takımı devralan Tolunay Kafkas, bocalama döneminden sonra son haftalarda başarılı sonuçlara imza attı. Akhisar Belediyespor, bu süreçte Doulao ve Sami’yi kadro dışı bırakıp ikiliyle yolları ilk yarı bitmeden ayırdı, ara transferde Galatasaray’dan Olcan Adın ve Gaziantepspor’dan Daniel Larsson’la şimdiden anlaşma sağladı.

Sezona sancılı başladıklarını söyleyen Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, “Lige teknik direktör değişikliğiyle girdik. Devrenin zorlu geçeceğini biliyorduk, zor bir fikstür vardı. Aldığımız 20 puan, hedeflerimiz içindeydi. İlk devreyi orta sıralarda bitirmek bizim için başarı. Stoper mevkiinde arayışımız var, ikinci yarıya daha iyi bir takım izlettirmek istiyoruz” dedi.

BÜYÜKLERE GÜCÜ YETMEDİ

İlk yarıyı 5 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle tamamlayan Akhisar Belediyespor’un gücü 3 büyüklere yetmedi. Önceki yıllarda büyük takımlara kök söktüren yeşil siyahlı ekip, evinde oynadığı maçlarda Galatasaray’a 3-1, Beşiktaş’a 2-0, Fenerbahçe’ye ise yine 3-1 yenildi. Lider Medipol Başakşehir’le oynadığı deplasman maçını 5-1 kaybederek ilk yarının en farklı mağlubiyetini alan Akhisar Belediyespor, Trabzonspor’la 0-0 berabere kaldı.

GEÇEN SEZONU ARADI

Akhisar Belediyespor, Süper Lig’in ilk yarısında geçen sezonki performansının 9 puan gerisinde kaldı. Yeşil siyahlı ekip, geçen yıl 17 maç üzerinden oynanan ilk yarıda Cihat Arslan yönetiminde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 29 puanı hanesine yazdırdı, puan tablosunda 6’ncı sırada kendisine yer buldu. Ziraat Türkiye Kupası G Grubu’nda yarın Ümraniyespor’u ağırladıktan sonra izne çıkacak olan Akhisar Belediyespor, 3 Ocak’ta Antalya Belek’te kampa girecek. Kampını 13 Ocak’a kadar sürdürecek olan Akhisar Belediyespor, bu süreçte kadrosunu takviye edecek.

KUPADA RAKİP ÜMRANİYESPOR

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu’nda lider durumda bulunan Akhisar Belediyespor, yarın Ümraniyespor’u ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bilet fiyatları misafir 10, maraton 11, kapalı 15 ve VIP tribün 20 TL olarak belirlendi. Akhisar Belediyespor, grupta ilk 3 maçta 5, Ümraniyespor ise 3 puan topladı.