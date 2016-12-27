Anagold 24Erzincanspor 3-2 Elazığspor

Anagold 24Erzincanspor, Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Elazığspor'u çekişmeli geçen maçın ardından 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4’üncü müsabakasında Spor Toto 3’üncü Ligi 1’inci Grup’ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor, kendi saha ve seyircisi önünde 1’inci Ligi takımı Elazığspor’u 3-2 yendi.

STAT: 13 Şubat

HAKEMLER: Emre Molak (xxx), Mehmet Şahan Yılmaz (xxx), Mehmet Salih Mazlum (xxx)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Bilal, Ahmet, Zeynel (Dk. 76 Barış), Atilla (Dk. 90 Enes), Cebrail, Sefa, Emre (Dk. 63 Volkan), Yasin, Safa, Oğuz, Ömer

ELAZIĞSPOR: Çağlar, Berk (Dk.87 Zeki), Onur, Ömer Yıldız, Yunus, Ali, Mehmet, Hakan (Dk.89 Enes), Çağrı, Muhammet, Ömer Kara

GOLLER: Dk.1, 81 Atilla, Dk.37 Zeynel (Anagold 24Erzincanspor), Dk.28 (kendi kalesine) Safa, Dk. 47 Ömer (Elazığspor)

SARI KARTLAR: Yunus, Muhammet (Elazığspor), Sefa (Anagold 24Erzincanspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOOOOL! Maçın başlama vuruşu ile birlikte Anagold 24Erzincanspor geliştirdiği ilk atakta golü buldu. Zeynel’in pası ile buluşan Atilla sert vurdu. Top filelere gitti: 1-0.

GOOOOL! 28′ Ani gelişen Elazığspor atağında topla cezaalını içine giren Muhmmet ortaladı, kaleci Bilal kalesini terk etti. Safa ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

GOOOOL! 37′ Gelişen atakta Elazığszpor defans oyuncularının hatasını affetmeyen Zeynel topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

GOOOOL! 47′ Kazanılan köşe atışında ceza alanı içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Ömer ikinci defa eşitliği sağladı: 2-2.

GOOOOL! 81′ Sağdan gelişen 24Erzincanspor atağında Volkan’ın ceza alanına yaptığı ortaya iyi yükselen Atilla kafa ile topu ağlara bıraktı: 3-2.